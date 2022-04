Ingénieur d'Application

Support technique auprès des cardiologues dans les hôpitaux et cliniques, au bloc opératoire, et assure également le contrôle et suivi des pacemakers, des defibrillateurs implantables, ainsi que les boitiers holters implantables.

Présentation des produits, ainsi que la formation des médecins, pharmaciens et équipes paramédicales...