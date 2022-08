Murielle BERTRAND

Ingénieure et manager projets européens, PhD Environmental Law



- Montage de projets européens collaboratifs et individuels (MSCA PF/COFUND, RIA/IA, ERC, Partenariats Biodiversa +, EIC pathfinder open ...) : recherche de partenaires, coanimation de consortium, aide à la structuration des projets et à la rédaction des parties « implementation/impact », aide sur les aspects financiers et juridiques, relectures commentées et échanges sur les versions successives de la proposition.

- Manager de projets européens

- PhD in Environmental Law (expertise de la législation environnementale de l'Union européenne, recherche prospective en droit de l'Union européenne/ droit de l'environnement)