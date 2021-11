Profil Linkedin: https://www.linkedin.com/in/murielle-cuenin/

Passionnée du monde végétal, je voudrais contribuer au développement et à la diffusion de solutions et de pratiques agricoles innovantes et durables permettant de concilier productivité, qualité et respect de l’environnement. Je suis particulièrement intéressée par la phytopathologie, les méthodes alternatives de protection et de nutrition des cultures (biocontrôle, biostimulation, biofertilisation), l’agroécologie ainsi que toutes formes d’agriculture urbaine. Je suis à la recherche d'opportunités d'emploi en tant que chargée de mission, chargée d'innovation ou encore technico-commerciale dans l'une de ces thématiques.



Mes compétences :

Management

Image J

Base de données

Diagnostic agronomique

Recherche scientifique

Analyse de données

Biologie végétale

Phytopathologie

Microsoft Excel

Microsoft Access

Microsoft Office

Gestion de projet

Agroécologie

R statistiques

Agronomie

Statistiques