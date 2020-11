Murielle DUCRUET

Sophrologue, formatrice en gestion du stress orientée sur les ressources, expérimentée en préparation mentale et méditation de pleine conscience & présence, je vous propose de mobiliser et de dynamiser vos ressources pour mieux vous adapter aux changements, agir en prévention des risques liés aux stress répétés, et entretenir votre capital Santé globale.



3 champs d'actions :

- Prestations en Entreprises : conférences, ateliers, formations, entraînement collectif "Respiressource", sophro ou méditation de pleine présence - en intra ;

- Services aux Associations : entraînement collectif de sophrologie, méditation, animation d'ateliers et stages.

- Accompagnement des Particuliers : thérapie brève psycho-corporelle et comportementale, préparation mentale à la performance en Cabinet sur La Rochelle et sur l'Ile de Ré, à domicile ou par skype.



Mes compétences :

Intelligence émotionnelle

Gestion du stress

Animation de cours, ateliers, formations

Encadrement de stagiaires

Conception de supports de formation, de cours, d'a

Conception de séances

Analyse des besoins

EFT -Emotional freedom techniques

Sophrologie

Yoga du rire

Méditation

Animation de groupes