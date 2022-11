Murielle GALLIAU

Parcours de la Sellière-Maroquinière, Artisan d'art

Je suis artisan-créateur, autodidacte, appréciant les travaux manuels, la création depuis ma plus tendre enfance, aimant travailler le cuir, sintéressant depuis longtemps au monde des médecines parallèles et ex-éleveuse passionnée de chihuahua pendant 11 ans et aujourd'hui propriétaire de merveilleux chats.



Jai suivi une formation Cuir, de sellier-maroquinier, en 2006 chez un artisan traditionnel de la sellerie Française afin dapprendre la couture main (point sellier) ainsi que les différentes techniques et étapes du travail du Cuir, tout fait entièrement à la main du patron aux finitions, et ainsi pouvoir être autonome dans la confection darticles en Cuir.



Dans la continuité, je créé en 2007 mon entreprise de confection et accessoires pour petits chiens sous la marque française « Tiwawa ® »



Puis en 2010, je décide dy ajouter la création de bijoux en Perles de Culture dEau Douce, Nacre, Cristal, Pierres Semi-Précieuses, Roses Naturalisées Alors dans mon élan jenregistre ma marque « Angels Pearls ® » à lINPI avec ma propre création de Logo en 2012.



De Novembre 2012 à Mai 2014, maroquinière intérimaire dans une entreprise de maroquinerie en sous-traitance pour une grande marque de luxe, Louis Vuitton, jai ainsi pu bénéficier du savoir faire de cette entreprise tout en suivant une formation en 2013 de piqueuse sur machine à coudre industrielle.

De plus, depuis fin 2016, je continue à travailler dans cette entreprise par intermittence.



En 2016, je lance une nouvelle gamme de produit alliant le Cuir, Pierre de Gemme et Fonçures décoratives (Broderie) car mon but est de créer, confectionner dans lart ancestral et moderne en mélangeant Cuir et Joaillerie entrelacé de broderie dans un même article avec les vertus des Pierres, réalisé de A à Z dans mon atelier,

de la Sellerie Canine & Féline (colliers, harnais pour chiens & Chats),

de la Maroquinerie ( Sacs, petite maroquinerie, objets déco),

des Bijoux pour Hommes, Femmes, Enfants

ainsi que des Accessoires de Mode,

le tout en Cuir incrustés de Pierres Semi-précieuses.



S'y ajoute une collection haut de gamme en cuir exotique, tel que le cuir de serpent, cuir de poisson, cuir d'autruche...



Cest le mariage dun support luxueux qui est le Cuir dont sont scellées les vertus thérapeutique des Pierres Semi-précieuses doù la Lithothérapie ou les Bienfaits des Pierres sur la santé. Nous vivons dans un monde ou nous avons besoin de certaines aides de médecines douces cest pour cela quAngels Pearls ® axe sa gamme de Sellerie et Maroquinerie pour aider à soulager les maux canins, félins et humains avec élégance.



En mars 2016, j'ai pu avoir la chance de suivre une nouvelle formation dans une entreprise de maroquinerie en sous-traitance pour une grande marque de luxe, Hermès.



Le 16 septembre 2016, j'obtiens mon statut dArtisan dArt délivré par la Chambre des Métiers du Loir et Cher



Depuis 2017, je travaille également dans une entreprise de sous traitance pour Louis Vuitton, Goyard et Chanel



Découvrez régulièrement de nouvelles créations.



[SIRET 454 076 464 00022]



Boutique: angels-pearls.fr



Boutique sur etsy: angelspearls.etsy.com



Contact: angels-pearls@live.fr