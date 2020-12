Murielle GUINGADARIN

Attachée principale spécialité urbanisme, je suis actuellement responsable d'un service de Développement Social Urbain à l'échelle d'une agglomération. Ce service composé de 5 agents, regroupe les missions de cohésion sociale (contrat de ville), de prévention et de sécurité (CISPD) et d' accès aux droits (Intervenante sociale et Maison de la Justice et du droit).



Intéressée par la redynamisation des quartiers périphériques et par les politiques urbaines qui y ont été menées, je me suis orientée vers les métiers du Développement Social Urbain.



J'apprécie la transversalité de ces missions -aspect commun à la géographie et à l'urbanisme qui constituent ma formation de base-, la diversité des partenaires associés à nos pratiques professionnelles (centres socioculturels, compagnies artistiques, missions locales, établissements scolaires,bailleurs de logements sociaux...) et l'intervention à l'échelle infralocale et locale.



La mutualisation étant importante et nécessaire dans l'exercice de mon métier, je cherche à élargir mon réseau de connaissances professionnelles.



Mes compétences :

Politique de la Ville

Développement Local

Urbanisme

Sécurité et prévention de la délinquance

Aménagement du Territoire