Murielle KERLO

Actuellement à la recherche d'un nouvel emploi, dans la région du sud ouest.

J'ai acquis une expérience de plus de 15 ans en tant que responsable de magasin pour différentes sociétés,dans le textile enfant et le textile femme. J'ai tenu différents points de vente, de la région nord/ouest au sud/ouest.

Femme de terrain, reconnue pour ma force de vente,

Manager, recruter, former, animer faire évoluer les compétences,...

Gestion, réalisation des objectifs, suivi des heures, démarque inconnue....

Tenue du magasin, merchandising, vitrines.....

Dynamique, polyvalente, entreprenante, pédagogue, méthodique et organisée.