Dans une conjoncture économique complexe, loptimisation du cash est un enjeu majeur pour pérenniser le développement et la survie de votre entreprise.

Cest tout lenjeu de mon métier : Vous accompagner dans votre développement d'activité tout en pérennisant les encaissements de votre chiffre d'affaire.

La richesse de ce métier réside dans sa transversalité et la variété de ses domaines d'actions.

Créative, persuasive et pédagogue afin de trouver des solutions adaptées à chaque situation.