Murielle MURIELLE SEGONZAC (SEGONZAC)

Diplômée d'expertise comptable et une vingtaine d'années d'expérience en entreprises et cabinets, je cherche un poste de DAF, RAF, ou Directeur comptable.



Actuellement, je suis responsable d'une agence rattachée à un cabinet d'expertise comptable de 80 salariés et de dimension régionale voir nationale.



Outre l'aspect développement commercial, j'interviens dans le cadre de missions d'expertise comptable et de commissarat aux comptes.

J'assure aussi des missions conseil en organisation comptable, procédures, système d'information mais aussi sur les aspects financiers, fiscaux, gestion et patrimoine.