Murielle WLOKA

Forte de plus de douze années d'expérience, les différentes missions qui m'ont été confiées m'ont permis de développer de réelles capacités d'initiatives et d'organisation dans un contexte terrain où l'autonomie et capacité d'adaptation sont des valeurs essentielles.



J'ai notamment pu acquérir de solides compétences dans le suivi commercial, la gestion d'un portefeuille clients ou l'organisation de stratégies structurées de prospection. De même j'ai appris à optimiser les actions commerciales et satisfaire aux exigences de la clientèle dans le respect des objectifs et délais fixés.



Ayant le goût du contact et d'un relationnel aisé, j'ai pu, lors de mes douze années sur le terrain, développer un réseau relationnel de qualité avec l'ensemble des professionnels TPE, PME, collectivité public et privée.



Mon métier est ma passion !





Mes compétences :

Application des directives commeciales

Négocier jusqu'a la signature du contrat

Fidélisation client

Autonomie

Travail en équipe

Prospection de clients

Développement commercial

Gestion fichier prospect

Prospection mailing, telephone, visites prospects

Prospection passive, relances des visiteurs

Suivi clients, prospects