Murphy TAILLY - TTI SUCCESS INSIGHTS RESEAUX

La franchise est un domaine riche, en activités, en spécificités mais aussi en exigences. Plus qu’un projet entrepreneurial, la franchise est une affaire d’hommes réunis autour d’un même projet.



Plus que dans n’importe quelle entreprise, une solide connaissance de l’autre, une communication adaptée et une anticipation des besoins sont des éléments indispensables au bon fonctionnement d’une franchise et de son réseau.

C’est pourquoi, avec TTI Success Insights Réseaux, nous mettons notre panel d’outils au service de structures franchisées. L’objectif ? Que tous les individus concernés puissent pleinement s’épanouir dans leurs responsabilités.



Pour ce faire, nous accompagnons les franchises sur plusieurs axes :

• La définition du profil Evaluations et restitutions de rapports.

• L’accompagnement dans le développement d’un réseau

• L’accompagnement dans le processus de formation

• L’intégration des nouveaux franchisés



Pour plus d'information, vous pouvez me contacter directement au 04 37 72 19 35



Mes compétences :

Animation

Animation de réseau

COMMERCE

Commercial

Développement commercial

Développement de réseau

Formation

Franchise

Management

Management de réseau

Recrutement

Réseau de franchise

Vendre

Animation de réunions

Réseau