Muruganandarajah NIVEDANA

Je suis déterminée et perfectionniste lorsque j'ai une tâche à accomplir.

Mon but premier est de percer dans le domaine de l'informatique en tant que femme.



L'informatique n'a pas toujours été mon domaine. Lorsque j'ai eu à choisir une spécialité en dernière année de terminale Scientifique, j'ai voulu aborder une autre matière que ceux du tronc commun. C'est pourquoi, j'ai choisi de suivre la spécialité Informatique et Sciences du Numérique (ISN). J'ai réalisé mes premiers programmes en Java School. À ce moment-là, j'ai compris dans quelle voie je voulais m'orienter. J'ai été retenue en DUT informatique à l’IUT de Villetaneuse. Par la même occassion, j'ai eu l'opportunité de signer un contrat d'apprentissage en informatique pour une durée de 2 ans chez Allianz.



La voie de l'alternance fut une opportunité à saisir afin d’acquérir une expérience significative pour un meilleur avenir professionnel. Voulant être autonome, c'est aussi un moyen de financer mes poursuites d’études.



À travers mes expériences professionnelles et personnelles, j’ai pu développer une très grande rigueur dans mon travail et être organisée de façon à mener à bien les missions que l’on m’a confiées. Ainsi mon expérience associative m’a permis de développer un excellent relationnel, de m’investir dans mon travail et être à l’écoute des personnes.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Java

C++

HTML

C

Visual Basic for Applications

Cascading Style Sheets

LibreOffice

Prezi

Communication

Microsoft Office

Microsoft Windows

SQL

PL/pgSQL

Linux

Gestion de projet

Analyse de données

Interface homme machine

Conception UML

Architecture réseau

Base de données