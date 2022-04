L’ovni Museum Galery débarque sur la planète web et prend une longueur d’avance en offrant aux artistes, professionnels et passionnés un site internet aux fonctionnalités inédites et sans limites.



La Museum Galaxie, trafic et influence

Depuis sa création en 2012, Museum Galery met un point d’honneur à protéger ses artistes en les accompagnant sur la route de la réussite.

La nouvelle interface, simple et efficace, offre un espace personnalisable et une visibilité sans limites aux acteurs du monde de l’art. Réunissant la totalité des fonctionnalités les plus évoluées du web, Museum Galery est une galaxie 2.0 en perpétuel mouvement.

C’est avant tout un système de communication inédit. A l’aide d’un seul clic, artistes et passionnés peuvent partager leurs actualités, photos et vidéos sur plus de 80 réseaux sociaux à travers le monde. La Museum galaxie permet à quiconque de propulser des informations artistiques dans le monde entier en un temps records. Fort de cet atout, le site diffuse un flux d’actualité international continu et visible de tous.



Des fonctionnalités inédites

Cet ovni du web ne cesse de grandir et tend à prendre une place de plus en plus importante à tous les niveaux, notamment avec une interface de partage de vidéos comparable au célèbre site Youtube et un système communautaire égal à Facebook. Le site donne accès à l’univers artistique mondial à travers un portefeuille d’artistes encore inégalé.

L’ambition des fondateurs Chantal Azoulay et Dany Messina est de créer un annuaire artistique moderne, comprenant les classiques mais aussi les nouvelles professions du domaine artistique. Fière de cet atout, la plateforme accueille également dès aujourd’hui une interface de vente aux enchères artistiques, ainsi que la vente en ligne des oeuvres de certains artistes. Tout d’abord Français, le site tend à devenir l’interface incontournable du monde de l’art en développant la première interface multilingue de cette ampleur sur le web.



