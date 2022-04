Mushikiwabo ANTOINETTE

Après l'obtention de mon CAP en apprentissage "Peintre et revêtement mural" auprès du CFA de Saint-Herblain (44), j'ai travaillé pour plusieurs entreprises (3 ans d'expérience). Je me suis par la suite orientée vers la restauration et le service pendant 4 ans. Un domaine dans lequel je me suis épanouie au sein de différents établissements dans lesquels j'ai su rapidement accéder à des responsabilités (Café de la Gare Ancenis, Les Jardins de la forge Champtoceaux...)

Je viens de terminer une formation, via Pôle Emploi, de création d'entreprise et en attendant de concrétiser ce projet je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans l'industrie avec une préférence pour la peinture industrielle.

Chers recruteurs, de Manitou notamment, n'hésitez pas à faire appel à moi.



Mes compétences :

Organisée

Motivée

Curieuse

Sociable

Volontaire

Grande capacité d'adaptation

Dynamique