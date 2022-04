Music 2 FILMS

Music2films est un librairie musicale en ligne qui propose dans un catalogue, des titres destinés à l'illustration musicale de vos productions audiovisuelles : courts et longs métrages de fiction ou documentaires, émissions et publicités de radio ou de télévision, jeux-vidéos etc.



Pour un tarif économique de 20€, vous avez accès à un titre et sa licence d'utilisation à utiliser pour tout type de média et pour une durée illimitée.



Nos compositeurs se tiennent également à votre disposition pour étudier vos demandes de musiques originales.



Nous vous invitons à vous rendre sur notre site pour écouter nos compositions.



Site : http://music2films.com/

Facebook : https://www.facebook.com/music2films/?fref=ts

Tweeter : @Music2prod



Mes compétences :

Composition musicale

Illustration

Arrangements