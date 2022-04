Musstapha ABOUSSIF

J'ai commencer mon parcoure professionnel par un stage au sein d'une industrie de pub intérneon aprés j'ai travaillé dans une autre industrie regisconseil , puis j'ai eu l'occasion de travaillé au sein de geoconseil leader de la couverture gps au maroc aprés j'ai travaillé avec pixel media autant que machiniste en suite Pop Event agence d'impression et événementielle autant que infographiste et conducteur mimaki , aprés je me suis engager avec Ficop autant que infographiste , ainsi que conducteur cnc et uv au sein de Maket Plus , dernièrement je suis engager avec FRESHCOM agence conseille en événementielle et impression , ouvert toujours sur de nouveau défit et expérience professionnelle , a présent je me base pour me pénétrer au design architecture et web design .



- le designe quelques soit 3D ou web ou graphique reste toujours mon plat préférer , le plv aussi tien beaucoup mon attention et je souhaite q'un jour je m'épanouie sur la mise en scène et le tournage .. je le souhaite , pour moi beaucoup de chose a faire m'attend et plein de défit a relever , que dieu m'aide a atteindre toutes ses objectifs .



Mes compétences :

Infographiste PAO

Infographiste

Designe 3D