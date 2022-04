Mustafa AIT ALI

Je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage. En effet étant admissible à l'Ecole des Mines d'Alès, un contrat d'alternance constitue pour mon un billet d'entrée pour cette grande école. Durant mes différentes expériences professionnelles, j’ai été confronté aux responsabilités qu’impliquent l’organisation, la conduite et la gestion d’un chantier et j’ai eu régulièrement l’occasion de représenter l’entreprise lors de réunions avec les maîtres d’ouvrage. De plus, je me suis intégré facilement dans les équipes que j’ai pu côtoyer. Membre d’un club de rugby pendant plusieurs années, j’ai acquis le sens du travail collectif et un esprit d’équipe que je mets aussi en œuvre dans mon travail.