Mustafa BOUDJELEL

Je suis un jeune algerien qui est en train de chercher un travail pour construire sa vie , j'ai un bon niveau de langue , le francais et l'anglais , je suis titulaire du master en genie mecanique productique et de diplom niveau 1 control non destructive ( visual , radio , ressuage , magnetoscopie , ultrason) avec un attestation de niveau intermediaire avance en france par le tcf b2 , je suis apte de travail le jour et la nuit , avec un bon communication avec les gens .



Mes compétences :

Secourisme

Français Langue Etrangère

Traduction anglais français

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet

Autocad