Mustafa DAHMANI

Expert-comptable, spécialiste pluridisciplinaire, dispose de compétences étendues pour vous suivre et vous conseiller durant toute la vie de votre entreprise.

J'intervient dans la gestion d’entreprise et la comptabilité de tous les secteurs d’activités : industrie, commerce, BTP, professions libérales, SCI, associations.

J'assure également des missions auprès des organisations syndicales, des comités d’entreprise et des associations (Etablissement des comptes annuels selon les nouvelles obligations légales, assistance à mettre en place d'une organisation administrative et comptable, formation des dirigeants de syndicats et des élus des comités d'entreprises aux techniques administratives et comptables )