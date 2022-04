J’ai effectué durant ces trois dernières années de plusieurs experiences en entreprise, au sein d’équipes toujours différentes au Maroc bien qu'à l’étranger. J’ai appris à récolter l’information pour l’analyser, la synthétiser et enfin la présenter. Je souhaite aujourd’hui intégrer une entreprise internationale, tourné vers l’avenir, et travailler dans le secteur qui m’intéresse, l'Audit et le conseil en entreprise. Je suis depuis longtemps attiré et passionné par ce domaine, par son rôle dans la bonne conduite de l’entreprise, je souhaite vivement m’investir dans une entreprise afin de participer pleinement à son développement et d'acquérir une nouvelle expérience.

Veuillez me contacter par:

*mail : mustafa.elasri@gmail.com

*Tél : +212 670 333 263



Mes compétences :

Contrôle financier

Contrôle interne

Audit interne

Comptabilité

Finance d'entreprise

Audit financier

Analyse stratégique

Conseil en organisation