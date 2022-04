Mustafa GACEM

Après plus de 20 ans à traverser la vie comme on traverse une autoroute les yeux bandés, j'ai la grande chance d 'en avoir saisi les compréhensions et de vivre une vie qui correspond parfaitement à mes aspirations.

Depuis maintenant 10 ans, je suis Coach de vie humaniste avec une "gourmandise de développement personnel", diverse formations et supervision régulière sur tous les aspects de mon être.

Avoir trouvé ma mission de vie , c 'est un bonheur et une reconnaissance sans limite de pouvoir accompagner des personnes à sortir de leur souffrance, de reconnecter leur pleine authenticité et d'exploiter toutes leur potentialités.

Mon type d' accompagnement est avant tout centré sur la profondeur et l'authenticité de l'humain, il vise tout type de classe sociétale (salariés, chef d'entreprise, thérapeutes, artistes..)



Mes compétences :

Intuition

Ecoute

Analyse

Conscience professionnelle

Bienveillance