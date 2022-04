Mustafa HADJ NACER

De formation ingénieur généraliste en génie mécanique, j'ai complété ma formation avec un diplôme Master 2 fluide, environnement et risque de l'institut de mécanique de Marseille, dans le domaine de la mécanique des fluides liée aux enjeux environnementaux et de développement durable.

J'ai finalisé mon cursus universitaire par un diplôme de doctorat en énergétique dans le domaine MEMS (Micro-Electro-Mechanical-Systems). A ce jour je suis à l'écoute de toutes propositions liées à mes compétences.



Mes compétences :

Catia V5

FDS

Autocad

FORTRAN

Solidworks

Fluent

LabView

C++

Microsoft Office

Mécanique des Fluides

Transfert Thermique

Méthodes numériques

C

Techniques de présentation

Modélisation physique/numérique

Management et travail d’équipe

Environnement et développement durable

Dispositif expérimental

Scilab

Mathlab