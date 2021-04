Mustafa KILICPARLAR

Bonjour,



Soudeur de profession et entrepreneur dans l'âme, je suis gérant de la société CDM LUX S.A dont le siège social est basé sur LUXEMBOURG avec une couverture nationale et international.



Chargé du développement commercial mais aussi de l'accompagnement technique de mes clients, nous sommes à votre disposition avec des équipes qualifiées et spécialisées dans le secteur industriel, construction métallique et je veille toujours à la satisfaction de mes clients de manière professionnelle.