Mustafa SAHIN

Expert en transport import / export avec la Turquie, personne de terrain et véritable homme de solution je sais d'être proche de mes clients. J'interviens en expert pour les conseiller sur leurs besoins en groupage, affrètement, douane etc. Je supervise les cotations afin de proposer et garantir les meilleurs solutions d'acheminement.



Je manage le bon déroulement des opérations logistiques selon les besoins de mes clients.



Par ailleurs j'anime les opportunités de partenariats et de Business Développement également avec nos partenaires turcs. Je me déplace souvent en Turquie. J'assure l'optimisation des coûts d'achat de transport ainsi que leur fiabilité en termes de délais et les négociations tarifaires avec les différents transporteurs.



Tout au long de mon parcours professionnel, je me suis attaché à rejoindre des entreprises avec des secteurs différents (automotive, industrie etc.) bien que toujours impliqué dans l'achat, vente et la logistique.

Ces choix réfléchis me confèrent aujourd'hui une culture générale de très bon niveau.



Marié, 1 enfant, mon environnement familial est mon équilibre indispensable au bon fonctionnement de ma vie tant personnelle que professionnelle.



Toujours à l'écoute du marché n’hésitez pas à me contacter si vous avez une collaboration à proposer.



Spécialités: Transport | Turquie | Développement | Import | Commercial | Négociation | Export | Achat | Route | Logistique | Manager | Exploitation | Turc | Turque | Douane | Conseil |



Mes compétences :

Douane

Import

Export