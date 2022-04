Mustafa SARDI

Vendeur Expert, manager expérimenté, je possède une connaissance approfondi du marché des logiciels de CAO-DAO autour des métiers de l'électricité courant Faible et courant Fort.

BBS Slama est leader du calcul Thermique et offre une nouvelle gamme de logiciel de calcul électrique BT, PV, DC (Normes NF15-100, RGIE, IEC).

Nos solutions BIM sont pluggées directement sous Revit pour un fonctionnement dynamique et temps réel afin de simplifier et d'accélérer l'intégration des données calculées dans la maquette numérique.



Mes compétences :

Vente

Business development

Management

Conseil

Gestion de projet

Informatique

Internet

Marketing