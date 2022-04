Mustafa YALCIN

Gestion de flux et de centre de profit

- Gestion d’entrepôt Logistique (Cross docking, NTIC (RFID)), Atelier Caisserie (Fabrication), Atelier Emballage (conditionnement)

- Respect des délais et quantités conformes aux engagements clients

- Gestion des flux entrant et sortant : Appros, stocks (LIFO, FIFO), commandes (préparation,

expédition, suivi, litiges et casse)

- Optimiser les achats et les coûts,

- Élaboration des budgets, suivi des engagements, tableaux de bord…

- Participer aux projets d’investissements, études de rentabilité, pilotage des démarrages

d’activités …



Relation commerciale

- Aide à la définition des besoins et à la mise en forme des offres suivant cahier des charges

- Établir les tableaux d’analyse productivité et rentabilité des activités (indicateurs)

- Gérer le portefeuille clients et la relation au quotidien

- Analyser la profitabilité ainsi que la rentabilité de chaque dossier client.



Management des hommes

- Gestion des ressources : établir le planning, adapter les capacités et les moyens humains

- Gérer et dynamiser efficacement l’ensemble des équipes, motivation, suivi de productivité et

des indicateurs individuels

- Piloter efficacement les équipes au quotidien, gestion des tensions et conflits, amélioration

du climat social

- Gestion des compétences, plan de formation, sensibilisation au service client

- Assurer la prévention en matière de sécurité et d’environnement



Exigences Qualité

- Superviser et contrôler la mise en application des process avec respect du cahier

des charges clients

- Procéder aux essais de nouveaux produits

- Amélioration continue, audits, plans d’action, respect des normes et exigences







Mes compétences :

Rigueur

Analyser et améliorer les performances

Gestion budgétaire

Management

Optimisation des process

Esprit d'initiative

Organisation

Gestion de Flux