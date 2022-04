Mustafa YILMAZ

À la recherche d'un poste de juriste



Diplômé du master 2 droits fondamentaux de la faculté de droit de Caen



Mes domaines de prédilection sont les contrats commerciaux, le droit international, le contentieux social ou encore le droit commercial et civil



Connaissant parfaitement plusieurs langues (anglais, espagnol, turc, allemand) je suis un atout majeur au sein des différentes sociétés dans lesquels je suis amené à travailler



Mes compétences :

Droit civil

Droit commercial

Droit pénal

Droit social

Contentieux social

Droit du travail

Sens relationnel

Internet

Utilisation internet

Utilisation logiciel

Réseaux sociaux

Nouvelles technologies

Management

Création de site internet

Analyse de documents juridiques

Animation de réunions

Assurer le suivi clientèle

Concevoir et créer un site internet

Créer des documents publicitaires

Définir et mettre en œuvre une stratégie d'achat

Élaborer un business plan

Droit des affaires

Travail en équipe

Facing

Droit des assurances