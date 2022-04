Mustapha AASSAOUI

Un professionnel de la vente diplômé (Technico-commercial) avec une double compétence technique et commerciale renforcée par une expérience réussie de +5 ans.



Exemples de succès :



- Accomplir des études techniques et concrétiser des projets



- Définir des orientations stratégiques



- Gérer des solutions budgétaires



- Développer la politique commerciale de la structure



- Relever et suivre le positionnement (marché-client) de la structure



- Atteindre les objectifs fixés (An Achiever)



- Mettre en place des produits financiers



- Piloter, encadrer, animer une équipe de commerciaux (3 VRP)



- Force de vente:



Plan d’actions commerciales, prospection, analyse (création des besoins)

Développement portefeuille, suivi et fidélisation clients (Customer-Oriented)



Réponse aux attentes techniques pointues des clients

Gestion des risques-Etude de faisabilité-Réalisation des chantiers



Argumentation Financière (Numeracy Literate) - Négociation(réponses aux objections)

Élaboration d’offres promotionnelles ciblées, (one-shot)-(Cross selling).



- Informatique Industrielle:



L7pro Graf7 : Automatisme

C++ : Langage de programmation compilé

Control Boy : Microcontrôleur-Microprocesseur

BleuJJAVA : Environnement de développement intégré Java

Edwin32 : Réalisation-Simulation-Circuit Imprimé

MS Office



- Informatique Appliquée:



FAURECIA CORPORATE (stage de 2 mois)

Siemens SIMATIC Manager S7 + SEE (Conception de circuits électriques)