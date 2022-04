Mustapha Abdeljalil OURRAD

Diplôme en science commercial, avec une expérience au sein d'axa assistance en tant que chargé d'assistance de 11/2011 à 03/2014, cadre commercial dans le secteur paramédical au sien de A2L santé (importation et distribution des équipements et consommable de radiologie Agfa helalthcare de 09/2014 à 01/2015, coordinateur des ventes au sein de citroen algerie 04/2015 à 09/2015, et enfin Sales Advisor en sein de I2B fournisseur de solution de gestion de flotte (GEOFLOTTE) de 03/02/2015 à ce jeur



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel