Mustapha AHBLI

Pour le moment, je suis débutant en recherche d'emploi. Les débouchés les plus préférés pour moi sont: l’ingénierie, la maintenance, la production et la qualité.



Spécialisations : Conception et dimensionnement mécaniques. Calcul de la résistance des matériaux. Etude technico-économique. Évaluation de projet. Gestion de production. Gestion de la maintenance.

AMDEC, Pareto, KANBAN, SMED. Programmation: C, MATLAB, Visual Basic. SGBD: MYSQL, Microsoft office Access. CAO, DAO: Autocad; SolidWorks; Catia V5R19; FORGE2; ANSYS. Planification : Ms Project.

Langues : Berbère (Langue Maternelle) ; Français, Arabe (courant) ; Anglais (Niveau intermédiaire).



