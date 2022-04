Mustapha ALLOUCHE

Je gère et j'optimise la gestion des stocks (entrées et sorties des marchandises) pour minimiser le niveau de stocks sans risquer la rupture. En liaison étroite avec les fournisseurs et les transporteurs, je conçois et coordonne l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement dans les délais impartis. je met en place le stockage des produits (surface, rangement, rotation des produits) en fonction des services commerciaux et de la demande des clients. je supervise le traitement des commandes en veillant au respect des coûts et des délais. Il est le garant de la disponibilité des marchandises.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Assistant commercial

Sage Accounting Software

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 9x

Microsoft Excel

FileMaker Pro for Windows