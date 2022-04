Mustapha AMANI

Votre annonce parue dans une cite pour un poste dechef de qai livreur chauffeur m interesse vivement.j ai occupe les meme poste dans outre soc bourchanin .je parle courmment francait anglais.

je suis cuireux,creatif rigerrrreux a laise dans les relation humaines, j ai appris a savoir ecouter les outre pour mieux analyser les situations,le tout associe a des talents de vendeur.

mes connaissances comerciale et mecaniqe sont majeure,mon permis de conduire obtenu depuis 18 ans et suivi daucun accident,un gage de serieux.A noter egalement j ai travaille dans toutes les region touristiqe ou maroc,je connais toutes les hotels groussiste.

je suis pret a mobliser tout mon enthousiameet mon dynamisme pour countribuer au developpement de votre societe,

Esperant vousc rencontrer,je me tiens a votr entiere disposition et je vous prie de recevoir Monsieur le directeur l assurance de toute ma consideration



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel