Mustapha AMGHAR

Je suis AMGHAR Mustapha, jeune diplômé âgé de 25 ans, titulaire d'un master en Matériaux Avancés, et d'une licence en science de l'ingénieur ( Electronique , mécanique, thermique, automatique ), je désire participer activement dans un environnement professionnel et acquérir plus d’expériences. Mon parcours académique me permet d' assurer ma parfaite maîtrise des différentes techniques requises dans plusieurs fonctions dans le marché de travail.