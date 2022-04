Mustapha AMZIL

Je suis un jeune ambitieux âgé de 28 ans, titulaire d’un baccalauréat technique Option : « ELECTROTECHNIQUE » en 2005/2006 au lycée qualifiant technique AL IDRISSI d’Agadir et en 2008 j’ai obtenu mon diplôme BTS « Brevet de Technicien Supérieur » Option : « Maintenance des appareils informatiques et réseaux » au Lycée qualifiant Technique MOHAMED V de Béni Mellal et j’ai été aussi inscrit à la licence professionnelle en énergies renouvelables et leurs applications à la faculté des sciences SEMLALIA de MARRAKECH, année scolaire 2008 /2009. Depuis le mois décembre 2009 à janvier 2011 j’ai occupé le poste d’informaticien au sein de la nouvelle cimenterie d’AIT BAHA, et maintenant j’occupe le poste de gestionnaire de maintenance à Ciments du Maroc site de Marrakech.

Mon savoir faire s’oriente autour de :

- L’installation des réseaux informatiques et la maintenance des appareils informatiques, la maîtrise de l’environnement Windows, et l’optimisation de l’utilisation du progiciel SAP dans la gestion de maintenance et le contrôle des indices de performances aussi le suivi des budgets et investissements.

- Assurance du contrôle interne et la mise en place des procédures et veiller à leur application afin de fiabiliser les circuits internes de l’entreprise.

- La garantie du respect des budgets en termes de charges d’exploitation et d’investissements.

- Assurance de la rationalisation des coûts et l’analyse des écarts pour prévenir les dépassements et enclencher les actions correctives.

- Élaboration du rapport mensuel de gestion qui englobe les performances et coûts, les résultats d’exploitation et le suivi des investissements.

- Élaboration des budgets annuels et les reprécisions en cours d’année.



Mes compétences :

SAP

Administration réseaux

Maintenance informatique

Gestion de maintenance

Management