Mustapha ASSOUGUEM

Je vous présente ASSOUGUEM Mustapha

Je porte à votre connaissance que je suis un cadre en retraite de l'office National de l'électricité au direction régionale de Fés, au service d’Exploitation de contrôle commande sur les protections des postes THT/HT/MT.HT/MT

Mon expérience est 30 ans de service.

Étude des plans contrôle commande numérique.

Préparation des liste matériels nécessaire pour l’approvisionnement (partie contrôle commande)

Réalisation des plans d’implantations des matériels en armoires

Réalisation des plans de borniers afin de faciliter le raccordement des armoires.

Réalisation des listes de filerie afin de faciliter le câblage des armoires.

Suivi des plans en cours d’approbation avec le client jusques leurs terme.

Réalisation des schémas unifilaires mesure et protection.

Réalisation les nouvelles tranches conformément aux plans unifilaires BT de protections aux principes des spécifications techniques de l'ONEE,aux fonctions indiquées dans les plans types ONEE ,mais aussi suivants les particularités de cahiers de charges.

Essais de réceptions sur site pour vérifier le fonctionnements.

Toutes les études et tous les schémas d’exécutions( schémas unifilaires protection, schémas développés, raccordement,implantations; bilans etc...)

Mes salutations



Installation

Maintenance

