Mustapha AYOUBE

Mustapha : Accompagnateur de montagne et du désert



Diplômé du Centre de Formation aux Métiers de la Montagne (CFAMM) de Tabant (Aït Bouguemaz), en 2006.

Membre de syndicat Nationale des Guides et Accompagnateurs en Montagne du Maroc.



Plusieurs années dans l’organisation des circuits et l'encadrement des groupes dans les montagnes et déserts du Maroc.



Sérieux, compétent, aimant son métier de guide, heureux de vous faire découvrir les splendides paysages de son pays, ainsi que la culture Berbère. Ce qu'il désire par-dessus tout, c'est que vous repartiez avec un souvenir inoubliable de votre séjour.



A travaillé pour de nombreuses agences françaises et marocaines, ainsi que pour plusieurs associations française parmi celle-ci vision du monde.



Nous avons créé notre site afin de proposer directement en toute légalité nos services de guide à nos clients sans passer par les agences intermédiaires. Nous sommes assistés par plusieurs cuisiniers, muletiers et chameliers. Toutes nos équipes si sympathiques sont à votre disposition pour vous faire découvrir les richesses naturelles et humaines de notre pays le Maroc. Amazigh Atlas Rando Sarl tient à garder un esprit familial : des petits groupes, la qualité des services, des prix attractifs et opte pour un tourisme responsable et équitable



Langues parlées : français, anglais, tamazight, et arabe