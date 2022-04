Mustapha AZIB

Pascal, C, C++, VB, PHP, MYSQL, HTML, DELPHI, C++ Builder, JAVA Builder.

les environnements : LINUX, UNIX, Windows, MS-DOS.

- Administration, Gestion et programmation des BD (Access, SQL, SQL-SERVER, ORACLE, Merise, UML, Borland Paradox, Interbase).

 Etude, conception, réalisation et administration d'infrastructures réseau (Hard/Soft) en LAN et WAN sous Windows 2003 Server Standard et Entreprise, Windows 2000 Server, ISA Server, Windows Vista, XP, NT 4.0, Novell Netware, Linux, créations de plans d'extension d'adressage IP (Routeurs et Switch CISCO), TCP/IP, UDP, HDLC, WIFI.

 Administration de serveurs de messagerie Microsoft Exchange 2003, assistance aux utilisateurs sous Outlook, Lotus notes 5 et 6,51, DNS, SMTP.

 Installation et administration d’équipements de sécurité, Camera de surveillance, Solution de vidéo vigilance en IP (réseau cablé et wifi).

- MS Office/ MS Publisher / MS PROJECT/ Photos Shop/ FLASH 5/ DreamWeaver/Latex/ Photo Impact / Web Expert / 3DMAX / MATLAB.

- Développement des systèmes d’informations, de simulation électronique(I.A).

- Gestion des ressources et stockes, comptabilité générale et statistique.

- Gestion commerciale et maîtrise des applications SAGE (ligne 100, 500 et 1000).

- Assure l'assistance technique en interne ou en externe (particuliers, partenaires).

- Conduite de projets (formation des users, recettage, documentation technique).

- Gestion des transactions financières et bancaires.



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

Oracle