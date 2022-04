Mustapha AZNAG

Depuis Janvier 2015, je suis Ingénieur R&D chez GALOO SAS à Marseille.



Depuis Novembre 2012, je suis ATER à l'IUT Aix-Marseille (UML, Java, C++, S.E Linux, BD). De Octobre 2011 à Juillet 2012, j'étais Ingénieur d'Etude et de Développement Java/JEE chez ADDIXWARE. Ma formation en génie informatique m'a permis d'acquérir un savoir et une expérience particulière dans plusieurs disciplines associées aux nouvelles technologies de développement Java/JEE et SOA - Services web.



Lors de mes précédentes expériences professionnelles, j’ai eu l’occasion de travailler sur de nombreux projets complexes basés sur des nouvelles technologies Java/JEE. De plus, j’ai travaillé sur des projets dans le cadre des activités d’intégration de projets JEE et de portails d’entreprises à base de portlets type Liferay. J’ai été confronté aussi à des problématiques liées à la gestion de la surcharge des serveurs d’application et de base de données.



Mes compétences :

Hibernate

Maven

JSP

CXF

MVC2

Liferay

J2EE

JSTL

JPA

SVN