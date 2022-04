Mustapha AZZOUZI

Après avoir passé quatre ans à la faculté des sciences et techniques, j’ai eu mon diplôme de maitrise MST en génie mécanique. J'ai intégré EMI et je suis ingénieur d’Etat en génie industriel. Cela dit que je regroupe des connaissance théoriques et pratiques réunissant le management, la finance et la technique. Mon PFE s'est déroulé autour de la gestion de trafics routier et la signalisation tramway. Ce domaine relie a la securite routiere, s'avere tres necessaire pour le développement des infrastructures sécurisées. Apres 30 mois aux services de la signalisation routiere et tramway, la gestion de trafic routier et d'amenegement des infrastructures liées aux transports, je me suis actuellement spécialisé dans le Transport et Securite Routiere et ceci a travers le Master International du Management de la Securite Routiere de la Fondation Renault et l'Université S.Joseph.



Mes compétences :

AutoCAD

Management

Gestion de projet

Maintenance

Transport ferroviaire

Vissim

Traffic management

Sécurité au travail

Securite Routiere

Transport

Synchro

Maintenance industrielle