Mustapha BAÏCHE est Avocat au Barreau de LYON.



Il est titulaire d'une Maîtrise de Droit (Mention Carrière Judiciaires) et d'un DEA en Histoire des Idées Politiques obtenus à la Faculté de Droit de Lyon III.



Il est diplômé de l'Ecole des Avocats de LYON (Module de Droit Social).



Il est également titulaire du DU de Traumatisme Cranio-encéphalique de l'Université de Médecine de MONTPELIER- NÎMES -



Après avoir prêté serment d'Avocat en décembre 1997 et effectué son stage de deux ans au sein du Cabinet LAMY LEXEL à LYON, Maître Mustapha BAÏCHE a créé le Cabinet BAÏCHE en janvier 2000.



Ses domaines d'activité sont le droit du Dommage Corporel avec une expertise dans la défense des traumatisés crânien, le Droit du Travail et le Recouvrement de créances.







Mes compétences :

Droit du travail - Dommage Corporel