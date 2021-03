Mustapha BAKANI

RÉSUMÉ CV



Informations personnelles

BAKANI Mustapha,

E-mail : bakanim@gmail.com

Phone : +212-608 924107



Adress : BP. 346 ppal, Ksar El Kebir 92150, Larache, Maroc.



LANGUES

ANGLAIS

Niveau oral : moyen, Niveau écrit : plutôt bon.

FRANÇAIS

Niveau oral : Bien, Niveau écrit : Très bien.

ARABE

Niveau oral : Très bien, Niveau écrit : Très bien.



ÉTUDES

- Diplôme de lE.N.S

5eme année Mathématique (cryptographie), Ecole Normale Supérieure de Casablanca

Mémoire : Preuves sans apport dinformation et authentification.

- LICENCE en Mathématiques appliquées (bac+4), Faculté des sciences Ben Msik, université Hassan II de Casablanca.

- DEUG en Mathématiques-Physique, Faculté des sciences Semlalia, université Cadi Ayad de Marrakech.

- BACCALAUREAT sciences mathématiques, Lycée Baja, Ben Ahmed.



ACTIVITÉ Professionnelle

Enseignant de mathématiques du secondaire qualifiant,

Ministère de léducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.



ACTIVITÉS Extra-Professionnelles

- Directeur du Tournoi de Composition (Mat 2#) de la fédération royale marocaine des échecs (FRME) http://frme.fr.nf

- FIDE Chess Trainer (FIDE ID : 392080834)



Associatifs :

- Membre de la commission permanente de composition au sein de la Fédération Royale Marocaine des Échecs FRME.

- Ex- Président du Club d'échecs & problèmes au lycée Le Grand Maghreb, Khouribga.

- Ex--Secrétaire général de lassociation Rokh Mzab des échecs (Ben Ahmed).

- Ex- Délégué du personnel Titulaire, Eurocall-groupe cofimag, Casablanca).



Formations Échecs

- Diplôme de Developmental Instructor FIDE, Séminaire international de formation des entraîneurs de la fédération internationale des échecs, (Casablanca).

- Diplôme d'entraîneur initiateur FRME, Formation organisée par la fédération royale marocaine des échecs, (Agadir).



Résumé Historique de la passion

- Première rencontre avec les échecs à travers la revue arabe Al-Arabi vers début des années 80.

- Joueur déchecs aux clubs : Al faras, Rokh Mzab (Ben Ahmed), Essadaka (Berrchid), Alfaras Alasil (Khouribga), Faculté des sciences de Marrakech (que jai représenté au tournoi universitaire national á Casablanca 1993)

* Participation aux championnats nationaux et diverses compétitions nationales et internationales.

Compositeur déchecs (composition de problèmes déchecs) depuis 1993

* Compositions originales publiées dans des revues internationales spécialisées : Phenix, Europe-Echecs, Die schwalbe etc. et dans diverses bases de données.

* Prix & Distinctions.

* Participation à différents concours de composition nationaux et internationaux.

* Participation aux concours de solution (Résolution de problèmes déchecs).

* Participation au Match entre le Maroc et lAzerbaïdjan (champion du monde de composition), 2014.

* Participation au Match entre le Maroc et la Suisse 2018.

* Participation aux 1ère et 2ème visioconférences de l'association internationale des échecs francophones AIDEF et prise de parole. Thèmes autour des bonnes pratiques dans la formation aux échecs et l'adaptation au milieu scolaire.

* Effectuer des recherches sur le thème : échecs et mathématiques.



Blog : bakani.over-blog.com