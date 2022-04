Mustapha BAKAYOKO

Bonjour, je suis Bakayoko Mustapha jeune Ivoirien agé de 21 ans.

Je suis étudiant au Maroc, à ISIAM (Institut Supérieur d'Informatique Appliqué et de Management) d'où je suis diplomé d'une licence en Margeting- Gestion commerciale .

J'ai me suis inscrit sur ce site dans le but de postuler pour des emplois ou encore des stages, ce qui me permettra d'avoir une idée du monde professionnelle.

Salutations sincères et bonne lecture de mon profl.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Cash Flows

Adobe