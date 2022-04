Mustapha Belabdi est un universitaire, formateur et expert international en développement de l'éducation et en communication des organisations, fondateur de PRAXIMUM.



Il se spécialise en planification stratégique, gestion des enjeux et des situations sensibles ainsi que le développement en éducation et formation professionnelle. Il intervient au Canada et à l'international, notamment au Maroc pour des mandats et projets de développement auprès d'organisations publiques et privés et forme des gestionnaires et des cadres à la pratique des communications, à la gestion de projets en éducation et formation professionnelle, au leadership institutionnel et à la communication d'influence.