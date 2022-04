Mustapha BENAISSA

Je suis responsable commercial au sein de la compagnie Q'Straint et nos produits sont dédiés au monde du transport des personnes a mobilite reduite.



Q’Straint est une société réputée dans le monde entier, reconnue pour son engagement à la fabrication des systèmes de retenue de la plus haute qualité pour fauteuils roulants et occupants.



Le système Q’Straint a été développé au cours de ces 20 dernières années. Nos produits répondent ou dépassent la plupart des normes internationales proposées et sont soumis à de fréquents tests et inspections afin de garantir une qualité supérieure.



Dans l’espoir d’une collaboration prochaine, je vous remercie pour votre écoute.