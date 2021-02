Mustapha BENHAMMOU

Passionné par la Relation Client et le Commerce au sens large, j'ai acquis une expertise par mon dévouement au sein de différents centres de contacts et entreprises leaders (prestataire de service et donneur d'ordre)



Occupant quasiment tous les postes en saisissant les opportunités d'évolutions de carrière:

* Conseiller

* Commercial sédentaire

* Commercial itinérant

* Superviseur confirmé

* Responsable commercial

* Formateur et référent

* Responsable opérationnel d'activité.



En 2008, j'ai crée CRESCENDO (consultant et regroupement de consultants) pour m'investir dans l'accompagnement, le coaching et la recherche de performance via la formation professionnelle continue, spécialisé en développement de compétences managériales, commerciales et dans les métiers de la relation client.



Je reste ouvert à toute proposition,



E-mail : crescendofrance@gmail.com

Téléphone FRANCE : +33 (0)6 51 24 49 93



Mes compétences :

Management

Force de vente

Relation client

Conseil

Formation

Recrutement

Vente à distance

Animation

Leadership