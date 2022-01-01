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Mustapha BENOTHMAN

CASABLANCA

En résumé

VOUS AVEZ DES DOUTES SUR VOTRE PARTENAIRE OU ASSOCIÉ ÉCONOMIQUE, VOUS SUSPECTEZ VOTRE CONJOINT ADULTÈRE OU VOTRE ENFANT DE DÉLIQUESCENCE, BREF VOUS AVEZ BESOIN DE RÉPONSES À VOS INTERROGATIONS ET VOUS VOULEZ FAIRE RECOURS À UN CABINET DE DÉTECTIVE.
FORMAX EST UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE D'INVESTIGATIONS ET DE RECHERCHES QUI AGIT DANS PLUSIEURS DOMAINES, AUSSI BIEN DANS CELUI DU DROIT COMMUN QUE POUR LES AFFAIRES DE FAMILLE ET DE BUSINESS EN S’ATTACHANT À VOUS FOURNIR DES PREUVES TANGIBLES POUR DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS ET PRENDRE LES DÉCISIONS QUI S’IMPOSENT.
NOS ATOUTS, UN GROUPE DE PROFESSIONNELS RODÉS À LA COLLECTE DU RENSEIGNEMENT SÛR ET VÉRIFIÉ, AINSI QU’UNE EXPÉRIENCE AUSSI LONGUE QUE VARIÉE DANS LE DOMAINE DE L’INVESTIGATION.
email : FORMAX.2012@GMAIL.COM TEL; 0610112592
SITE WEB : WWW.FORMAX.MA
ADRESSE : ANGLE RUES RODIN ET ERRAZI
QUARTIER PALMIER, MAARIF, CASABLANCA

Mes compétences :
Sécurité
Investigation appréciative. leadership develo
Police master

Entreprises

  • Formax pour la sécurité et les investigations - Gerant

    2011 - maintenant

  • FORMAX SARL - DETECTIVE PRIVE EXPERT

    casablanca 1990 - maintenant Ex-cadre supérieur de police, actuellement je gère le cabinet de détective privé FORMAX sis angle rues Rodin et Erazzi palmier, Maarif à Casablanca (tel fixe +212(0)522257407-GSM: +212(0)610112592-212(0)661345949)
    A notre actif une centaine de missions accomplies et réussies au profit des particuliers et des entreprises
    Notre cabinet est également spécialisé en matière d'intelligence économique et de lutte contre l’espionnage industriel.

Formations

Pas de formation renseignée

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