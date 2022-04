Je suis Mustapha Benzikis spécialiste en programmation des logiciels de gestion des documents notamment sur le marché allemand.

Le coeur de ma compétence se distingue par trois piliers

Pilers technique (voir le savoir faire)

Piliers management: Support des clients internationaux

Piliers commercial: j'ai procédé plusieurs fois à présenter les nouveaux logiciels et ses nouvelles fonctionalités

Voilà ce que je vais apporter:

ma connaissance du marché allemand je suis sur mesure de bien présenter le produits qui va permettre de diposer d'un réseau communicative



Tâches principales:



 Développement de logiciels



 Administration des applications / Domino Server/ SQL Server



 Service clientèle



 Réalisation des manuels et cahiers de charges



 Support technique Développement de Système:



 Système de recherche



 Contrôle des droits d’accès : lecture et/ou modification des documents



 Gestion de Workflow



 Internationalisation des applications



 Contrôle de conformité avec ISO



 Administration des droits d’accès



 Modulation des systèmes Clients : Bayer, Chemion , ThyssenKrupp , Dekra, Nuplex…



Projets réalisés :



 Gestion des documents (Target Management Manuel : Silverlight 4, Lotus Notes, X-Pages)



Gestion des plaintes



 Développement d’une application de Formation pour personnel.



Gestion des projets



Tool de migration des données vers SQL Server 2008 R2 (C# Windows Form)





Mes compétences :

Analyste programmeur