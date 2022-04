Mustapha BERMOU

Ingénieur d’état diplômé de l’Ecole National des Sciences Appliqués de Kenitra suivant une formation « Ingénierie électrique et énergies renouvelables », je suis à la recherche d'une offre d’emploi comme débutant.

Au cours de ma formation, j'ai pu acquérir les connaissances scientifiques et techniques nécessaires dans le domaine de l’électrotechnique et des énergies renouvelables et plus particulièrement dans l'étude, la modélisation et la conception des systèmes électriques.

Dynamique, motivé, polyvalent et passionné par le domaine de l’électricité et les énergies renouvelables.