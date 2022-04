Ingénieur d'état en Génie civil section bâtiments ponts et chaussées de l'Ecole Mohammedia d'Ingénieurs



Mes compétences :

Conception et calcul des ponts

Dimensionnement des chaussées

Conception et Analyse des structures

Géotechnique

Matériaux de construction

AutoCAD

Microsoft Office

Métré / Etude de prix

MS Project