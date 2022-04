Mustapha BOUMESKA

Créé en Novembre 2009, le Cabinet VECTOREX est un Cabinet d'études, de conseil et de Formation.

Il a comme Objectif principal de répondre au besoin de ses clients en matière :

- d'élaboration et d'exécution des plans de formation ;

- d'accompagnement à la mise en place des systèmes d'organisation certifiable selon les normes nationales et internationales ;

- d'accompagnement à la mise en place des systèmes de comptabilité analytique et de système d'information ;

- de réalisation des études de faisabilité des projets et des Business plan ;

- ...etc.



Mes compétences :

Accompagnement

Conseil

Consulting

Formation

Plan de formation